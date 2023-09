Migranti: M5S, ‘Meloni venga in aula a riferire, per anni detto bugie’**

StrettoWeb

Roma, 20 set. (Adnkronos) – “Chiediamo una informative urgente alla presidente Meloni sulla situazione immigrazione. Pensiamo che la presidente del Consiglio debba venite in aula a parlare in aula” alla luce anche delle “scempiaggini dette in questi anni”. Così Riccardo Ricciardi, vicepresidente del M5S, in aula alla Camera. “Quello che sta accadendo in questi giorni è una delle più grandi vergogne di questo Paese. Abbiamo una premier e una maggioranza che per anni hanno detto bugie e ora stanno alimentando il business dell’immigrazione con i progetti che hanno lanciato”.