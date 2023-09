Migranti: Lega, ‘tunisino libero, Salvini in tribunale, Richard Gere a Hollywood’

StrettoWeb

Roma, 30 set. (Adnkronos) – “Tunisino liberato a tempo di record. Stupisce che la giustizia italiana di fronte al solito ricorso di un immigrato ritrovi velocità e scatto che gli italiani invocano da anni. È vergognoso che Salvini per aver esercitato le proprie funzioni da ministro dell’Interno sia in tribunale insieme a Richard Gere. Anzi no, lui è a Hollywood. Questo è il film della sinistra che rende ridicolo il nostro Paese”. Così i capigruppo di Camera e Senato della Lega, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.