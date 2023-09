Migranti: Fratoianni, ‘ancora blaterano su irrealizzabile blocco navale, cambino rotta’

StrettoWeb

Roma, 19 set. (Adnkronos) – “La propaganda della destra e del governo ha registrato in questi giorni un clamoroso fallimento sull?immigrazione. Nonostante questo, non c?è niente da fare insistono, insistono nel compiere errori”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni parlamentare dell?Alleanza Verdi Sinistra parlando con i cronisti a Montecitorio.

“Oggi il ministro Piantedosi torna poi – prosegue il leader di SI – a blaterare di un irrealizzabile blocco navale. Non ci siamo proprio – conclude Fratoianni – devono cambiare rotta radicalmente sulle politiche migratorie “.