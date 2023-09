Migranti: Fossi (Pd), ‘il governo fa cassa sulla pelle e sulla disperazione delle persone’

StrettoWeb

Roma, 22 set. (Adnkronos) – “Sull?immigrazione il governo aveva già perso la faccia, ora perde anche la dignità facendo cassa sulla pelle e la disperazione delle persone”. Così il deputato e segretario del Pd toscano, Emiliano Fossi, commenta il decreto del ministero dell’Interno, pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale, che fissa a 4938 euro l’importo della garanzia finanziaria che dovrà essere versata dal richiedente asilo che non vuole essere trattenuto in un centro fino all’esito dell’esame del suo ricorso contro il rigetto della domanda. Sul tema Fossi presenterà un’interrogazione parlamentare.

“È una misura inquietante ? dice Fossi -. Di fatto il governo chiede una cauzione a persone disperate, che hanno fatto una traversata di ore e ore, rischiando la vita, per scappare da guerre e povertà. Forse nel centrodestra hanno visto troppi polizieschi americani, ma purtroppo c?è poco da ridere: oltre all?incompetenza, questo governo dimostra una insensibilità fuori dal comune”.