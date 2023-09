StrettoWeb

Roma, 14 set. (Adnkronos) – “L?esplosione in modo tanto clamoroso dell?emergenza migranti conferma che non ci sono risposte semplici a problemi complessi, che il coinvolgimento dell?Ue pretende credibilità e non solo moine e che a governare non s?impara ai corsi serali”. Così Pier Luigi Castagnetti, presidente associazione ‘I popolari’, su twitter.