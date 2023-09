“Mettiamo il turismo sottosopra”: il sit-in di protesta della Filcams Cgil a Catanzaro

StrettoWeb

Mercoledì 20 settembre dalle ore 11,00 alle ore 12,00 la FILCAMS CGIL Calabria porterà sotto la Cittadella Regionale, le ragioni delle lavoratrici e dei lavoratori del settore Turistico calabrese, nell’ennesimo tentativo di far cambiare atteggiamento e politiche al Presidente Occhiuto che ha tenuto per sé la delega in materia. Non è la prima volta che la Filcams CGIL Calabria chiede che sul Turismo la Regione Calabria apra un confronto serio e di merito, non soltanto con il nostro sindacato, ma con tutte le parti sociali, i comuni, i distretti e le filiere che possono contribuire a risollevare il settore dall’illegalità diffusa e far vivere dignitosamente coloro che ci lavorano.

Il Segretario Generale della Filcams CGIL Calabria, Giuseppe Valentino, appena ricevuta l’autorizzazione a manifestare ha commentato: “siamo in mobilitazione e non ci fermeremo fino a quando non otterremo i risultati auspicati, per questo il flash-mob organizzato sotto la Cittadella Regionale rientra a pieno titolo nel percorso di mobilitazione generale che porterà la CGIL e oltre cento associazioni in piazza a Roma il 7 ottobre. In Calabria in maniera particolare occorre alzare l’attenzione della politica e delle Istituzioni, di chi decide come e dove si assegnano le risorse, sui problemi delle lavoratrici e dei lavoratori, sulla loro condizione di precarietà e povertà“.

“Il Turismo può essere un settore strategico per rilanciare l’economia calabrese se si fanno scelte coerenti ed investimenti di lungo termine, anziché continuare a devastare il territorio o sprecare risorse in mirabolanti campagne di comunicazione che non hanno alcuna ricaduta economica e sociale per la nostra Terra. Il Presidente Occhiuto si assumerà la responsabilità di continuare ad ignorare la gente onesta e laboriosa di Calabria o potrà decidere, come auspichiamo, che è venuto il momento di invertire la rotta e mettersi al lavoro seriamente”. Alla manifestazione sarà presente il camper della Filcams CGIL Nazionale che in questi mesi ha girato l’Italia per portare assistenza, informazioni e tutele a chi lavora nel settore turistico.