Messina Volley, Jlenia De Luca: “mi aspetto un anno impegnativo, ma ricco di soddisfazioni”

StrettoWeb

Continua a prendere forma il rooster del Messina Volley, compagine che prenderà parte al campionato di Serie C FIPAV 2023-24. Infatti ad arricchire il parco delle centrali di mister Mario Russo è l’inserimento di Jlenia De Luca. Per l’atleta peloritana (classe 1996) questo è un ritorno visto che ha militato fra le fila delle giallo-blu nelle stagioni 2015-16 e 2016-17. De Luca ha disputato diversi tornei di Serie C vestendo le maglie di Mondo Giovane, Messana Tremonti e Team Volley Messina.

“Per me è un ritorno in questa società – commenta il suo arrivo al Messina Volley Jlenia De Luca – ma soprattutto è un ritorno in campo e sono entusiasta di ricominciare prorpio dal Messina Volley, realtà che conosco bene. Mi aspetto un anno impegnativo, ma ricco di soddisfazioni. Sono molto contenta di aver ritrovato delle mie compagne e soprattutto delle amiche che frequento anche fuori dalla palestra. Spesso è difficile inserirsi in un gruppo così affiatato e questo sicuramente mi ha aiutato nel mio inserimento, ma anche le ragazze che non conoscevo mi hanno fatto subito sentire una benvenuta e qundi sono molto contenta. Mi aspetto un campionato impegnativo – continua il nuovo centrale giallo-blu – ma sono convinta che riusciremo a fare bene in quanto conosco bene lo staff tecnico e le mie compagne. Sono sicura che ci prenderemo le nostre soddisfazioni, divertendoci e portando a casa i risultati”.