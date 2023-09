Messina Volley, Giulia Mondello: “aumenteremo il livello ad ogni allenamento”

StrettoWeb

Importante ricoferma per il Messina Volley che, per la stagione di Serie C FIPAV 2023-24, avrà a disposizione il martello Giulia Mondello (classe 2000). La banda è cresciuta nel team del direttore sportivo Mario Rizzo, conquistando il titolo di Campione Provinciale Under 18 nel 2017-18 e il Campionato di Serie C nella stagione 2019-20. Dal 2013-14 ha disputato, sempre con la maglia del Messina Volley, il campionato di Seconda Divisione, due di Serie D, cinque di Serie C e uno di Serie B2. Nella stagione 2020-2021 ha conquistato la promozione in Serie B2 giocando in prestito con La Saracena. Inoltre da quest’anno Mondello sarà inserita nello staff tecnico del settore giovanile per crescere le piccole “leonesse”. “Sono contenta di continuare questo mio percorso nel Messina Volley – commenta la sua riconferma il numero 8 giallo-blu – abbiamo già ripreso gli allenamenti per cercare di affrontare al meglio il prossimo campionato di Serie C. Quest’anno sarà un anno di rivoluzione, perché buona parte della squadra è cambiata e poi abbiamo un nuovo allenatore. Siamo consapevoli del lavoro che dovremo andare a fare e ogni allenamento cercheremo di aumentare il nostro livello. Il campionato di Serie C è molto competitivo e già immaginiamo che due/tre squadre, già protagoniste la scorsa stagione, si ripresenteranno pronte per il salto di categoria”.

Circa il suo nuovo ruolo nel settore giovanile ha dichiarato: “Sono molto entusiasta di essere entrata a fare parte di questo nuovo mondo e per questo ho sempre cercato di ascoltare il maniera molto attenta e precisa i consigli che mi sono stati dati ed il mio obiettivo è di trasmetterli alle piccole pallavoliste per farle crescere sia dal punto sportivo, ma anche nell’ambito della vita”.