Messina Volley, Giorgia De Grazia: “sono a disposizione della squadra. Darò il massimo”

StrettoWeb

Riguarda il reparto difensivo la nuova riconferma del Messina Volley che, per la stagione 2023-24 di Serie C FIPAV, potrà contare sul libero Giorgia De Grazia. Il difensore giallo-blu (classe 1996) ha iniziato a muovere i suoi primi passi proprio nel Messina Volley fra minivolley e under 13, militando successivamente fra le fila della Futura Unrra (under 13), Mondo Giovane (under 16, 18, Serie C e D), Città di Spadafora (Serie D) e Cirt Trinisi (Serie C e D). De Grazia inoltre fa parte dello staff tenico del team peloritano, essendo il coach delle “giovani leonesse” della categoria under 13.

“Sono entusiasta della mia riconferma al Messina Volley – commenta il numero 3 giallo-blu – cercherò con tutte le mie forze di dare il mio contributo, mettendomi a disposizione della squadra. Il gioco, lo sport, ma la vita in generale è una continua ricerca di sfide e nuovi stimoli ed infatti l’anno scorso mi sono ritrovata a ricoprire il ruolo di libero. E’ un ruolo che mi appassione e mi diverte molto”. Circa il suo compito nello staff tecnico ha aggiunto: “Le mie allieve sono consapevoli che quest’anno dovranno dare il meglio di loro, impegnandosi e rispettando le regole. Dovranno crescere fisicamente, mentalmente e tecnicamente, cercando di assimilare ciò che nel corso dello scorso anno ho cominciato a dispensare e che quest’anno ancora di più proverò a dare. Dal mio canto cercherò di spronarle il più possibile e, mattoncino dopo mattoncino, sono sicura che sarà un anno pieno di soddisfazioni. Ques’anno è la seconda stagione in cui abbiamo ripreso le attività giovanili e il nostro obiettivo principale e far crescere le nostre atlete. Il nostro compito è di trasmettere i valori dello sport, insegnando i fondamentali, la tattica, ma anche il modo di pensare, mettendo d’accordo testa e cuore. Per noi dello staff tecnico vederli crescere sarà una soddisfazione”.