Messina, viaggio nell’azienda che offre un “futuro e un lavoro stabile”: l’ultima novità di Pentaservizi | INTERVISTA

“Non vogliamo essere un’azienda di passaggio, dove dire ‘non ho nulla da fare e quindi provo’. Qui ci sono ragazzi che si sono costruiti un futuro, hanno comprato casa, hanno fatto una famiglia, perché offriamo un posto di lavoro stabile”. Parola di Francesco Morreale, Amministratore Unico di Pentaservizi, il brand siciliano di contact center che si sta espandendo per tutta l’isola ed è arrivato anche a Messina dopo aver iniziato ad Agrigento.

E’ lui, Francesco, il volto di questa società umile ma ambiziosa. E’ lui che c’è dietro questa azienda in forte crescita. Perché Francesco “si è fatto da solo” (ha iniziato come operatore). Perché Francesco è uno di loro. E lo notiamo appena arriva, direttamente da Agrigento. Saluta tutti, si concede a noi per l’intervista e poi va in mezzo ai ragazzi, in mezzo ai suoi dipendenti, alle sue risorse. Notiamo subito un particolare, che ci fa piacere: Francesco non è visto con distacco, non c’è il timore e l’ansia tipica del lavoratore che ha appena visto entrare il proprietario. Lui è lì, saluta tutti col sorriso, scatta qualche foto con loro. C’è un clima sereno, disteso, familiare, come già fatto notare a più riprese dagli stessi dipendenti e come evidenziato nel torneo estivo dell’azienda. “Io sarei di parte ad affermare che siamo una grande famiglia, ma detto dai ragazzi e dai nostri committenti… i risultati che portiamo, il fatto che cresciamo ogni mese, dimostra che c’è serenità di investire, che l’azienda è sana e vuole diventare protagonista sull’intero nazionale. Noi, infatti, non vogliamo fermarci alla Sicilia”, aggiunge Francesco.

Pentaservizi non si ferma: l’annuncio dell’Amministratore Unico

Intanto, però, ripercorrendo la storia della società, sin dai suoi inizi, Francesco ci tiene ad annunciare, seppur parzialmente, una grande novità: dopo Agrigento, Messina ed Enna, “a breve apriremo una quarta sede, ma non vi posso dire dove per scaramanzia e riservatezza”. E’ la prova sul campo di un’azienda in forte crescita e che non commette mai passi troppo lunghi: “quando abbiamo iniziato a Messina avevamo 19 dipendenti, ora ne abbiamo 98. E a settembre 2024 sarà il nostro decimo anno qui a Messina. Noi non facciamo fughe in avanti, non facciamo passi più lunghi della gamba, apriamo nuove sedi solo quando sappiamo di poterlo fare”.

L’appello ai candidati: “venite qui se volete un lavoro per gli anni a venire”

Prima di chiudere, Francesco lancia un bel messaggio, una sorta di appello ai prossimi candidati che vorranno inviare la propria domanda (sul sito c’è la sezione “Lavora con noi”): “a chi si occupa qui in azienda di selezione e formazione dico sempre: ‘fate le domande giuste ai candidati, perché qui noi non siamo di passaggio‘. Siamo un generatore di ricchezza, facciamo contratti in tutta Italia, prendiamo ricchezza dal Nord, la portiamo qua in Sicilia e la trasformiamo in stipendi che diamo ai nostri ragazzi, i quali a loro volta alimentano l’economia locale. Chi vuole intraprendere questo tipo di attività con noi, lo faccia con l’idea di costruirsi un lavoro per gli anni a venire“, conclude il deus ex machina di Pentaservizi, la cui intervista-video completa viene riproposta qui di seguito. Per le immagini dell’azienda, invece, sfogliare la gallery in alto.

L'intervista a Francesco Morreale, Amministratore Unico di Pentaservizi