Messina: avviata l’attività di valutazione dell’edizione della Vara 2023

A “machina votiva” ferma, dopo venti giorni dalla conclusione dell’edizione “Vara 2023”, l’Amministrazione Comunale su input del sindaco di Messina, Federico Basile, che ha già impresso una nuovo sull’andamento delle attività generali, allo scopo di poterle sviluppare con largo anticipo rispetto alle tradizionali tabelle di marcia, ha convocato il primo dei debriefing previsti volti ad analizzare le situazioni organizzative e logistiche per meglio verificare le criticità e le possibili soluzioni per il prossimo anno.

All’incontro, presieduto dall’assessore alla Protezione civile Massimiliano Minutoli, che in apertura ha portato i saluti ed i ringraziamenti per l’impegno profuso da tutti da parte del sindaco Basile, hanno partecipato il Comandante della Polizia Municipale; il responsabile del servizio protezione civile ed il funzionario responsabile del volontariato; i referenti, delle associazioni di volontariato di protezione civile e quelli del neo costituito Gruppo comunale di volontariato di protezione civile; il rappresentante della centrale operativa Seus 118; l’esperto comunale per le attività di protezione civile; il referente per Amam; ed i rappresentanti del Gruppo Storico Vara.

È stata un’occasione per confrontarsi sulle criticità riscontrate durante lo svolgimento dell’evento e per raccogliere le testimonianze da parte dei presenti, i quali hanno gradito il confronto per avere dato loro, l’opportunità di esternare ognuno la propria esperienza al fine di aumentare il bagaglio di conoscenze tra i volontari intervenuti.

“E’ stato un incontro proficuo che ha permesso di verificare le criticità riscontrate a livello logistico e sotto l’aspetto della sicurezza. Sono certo che quanto discusso in data odierna sarà custodito come un tesoro prezioso per il futuro e darà la possibilità di potere meglio organizzare per tempo le attività per il prossimo anno così come concordato con il Sindaco”, ha dichiarato l’assessore Minutoli.