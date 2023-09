Porto di Messina: suono delle sirene in onore del comandante Cirillo nel giorno dei funerali

StrettoWeb

Il porto di Messina ha voluto dare l’ultimo saluto al comandante della capitaneria di porto di Messina autorità marittima dello Stretto, deceduto giorno 17 settembre scorso nella città di la spezia. Nel giorno in cui si sono svolti i funerali, nella cattedrale di cristo re in la spezia, il personale della capitaneria di porto, i servizi tecnico nautici (ormeggiatori, piloti e rimorchiatori), le unità navali militari e mercantili presenti nell’ambito portuale di Messina e Tremestieri, hanno voluto onorare il comandante del porto di Messina emettendo fischi in suo onore.

Il comandante Cirillo nel suo periodo di comando a Messina, iniziato il 26 novembre 2022, si è fatto apprezzare da tutto il cluster marittimo nonchè dalle istituzioni locali per la sua affabilità e partecipazione condivisa a tutte le criticità del territorio. La sua particolare dedizione, competenza e leadership hanno avuto un impatto significativo sulla sicurezza marittima e sulla comunità portuale in questo momento di immensa tristezza, il personale della capitaneria di porto, si unisce al dolore stringendosi attorno alla famiglia in particolare alla moglie Maria ed alle figlie Martina ed Alessia.