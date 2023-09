Messina: servizio Scuolabus, la DATA per presentare le domande

StrettoWeb

La riapertura dell’Avviso è finalizzata a consentire soltanto alle famiglie che non hanno partecipato al primo avviso di potere fare richiesta del servizio scuolabus. In concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico 2023-2024 è stato avviato anche il servizio Scuolabus curato dall’Azienda speciale Messina Social City, che consente ad un numero di 856, tra alunne e alunni, di raggiungere con facilità gli istituti scolastici cittadini che frequentano, dando priorità a coloro che vivono disagi nel raggiungere la propria scuola per via delle distanze o per la chiusura del plesso scolastico di appartenenza.

“Avevamo previsto l’attivazione del trasporto per 500 alunni, ma nel giro di pochi giorni siamo riusciti a pianificare diverse turnazioni per garantire l’accesso al servizio ad oltre 800 alunni, auspicando di soddisfare la totalità di richieste”, commenta la presidente della MSC Valeria Asquini.

Pertanto, l’Azienda Speciale Messina Social City al fine di rispondere al meglio alle esigenze della cittadinanza, ha determinato la riapertura dell’Avviso pubblico per l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico annuale 2023-24, per ampliare la possibilità di partecipazione ad altri richiedenti, rispetto a quelli che hanno già avanzato richiesta, entro il termine di scadenza dello scorso 3 settembre.

L’avviso pubblico, consultabile sul sito aziendale è rivolto ai genitori degli alunni iscritti e frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, residenti nel Comune di Messina per accompagnare i loro figli nei diversi plessi scolastici del territorio urbano.

Le famiglie interessate al servizio scuolabus possono presentare istanza per l’iscrizione, esclusivamente on line, a partire dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 27 settembre sino alle ore 23.59 del 1° ottobre 2023.

Pertanto, la domanda dovrà essere compilata e inviata digitalmente mediante apposita procedura informatizzata. Il modulo per la compilazione della domanda telematica è disponibile al seguente link: www.messinasocialcity.it/scuolabus.

Si avvisa che possono presentare istanza al presente bando di riapertura dei termini, solo ed esclusivamente le famiglie che non hanno presentato richiesta nel primo avviso.

“Infatti la volontà dell’Amministrazione – evidenzia il sindaco Federico Basile – è consentire alle famiglie che non hanno partecipato al primo avviso di avere la possibilità di fare richiesta. Gli uffici della Messina Social City stanno lavorando con costanza e impegno per riuscire a garantire una risposta efficace e tempestiva al maggior numero di alunni”.