Messina, recuperata una tartaruga marina ferita

StrettoWeb

Nella giornata odierna su segnalazione di alcuni bagnanti, i militari della Guardia Costiera di Messina hanno tratto in salvo presso la spiaggia di Giardini Naxos una tartaruga della specie “Caretta Caretta”. L’animale era stato ritrovato in mare aggrovigliato in una lenza e risultava in difficoltà a causa della probabile ingestione di un amo da pesca.

Nel pomeriggio l’animale è stato consegnato al personale del Centro Recupero Tartarughe marine di Brancaleone, in provincia di Reggio Calabria, per prestare le prime cure del caso e per il successivo rilascio in mare.