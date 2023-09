Messina: raccolta di funghi, ecco entro quando richiedere il rilascio dei tesserini

StrettoWeb

L’ufficio Caccia e Funghi del dipartimento Affari Generali rende noto che entro il 31 ottobre 2023 è possibile richiedere il rilascio/rinnovo del tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei, secondo le disposizioni della Legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3, art. 2. Il tesserino viene rilasciato dal comune di residenza e per il comune di Messina l’ufficio preposto è l’URP, sito al piano terra di palazzo Zanca. Il rilascio/rinnovo dei tesserini per la pratica della raccolta dei funghi epigei spontanei può avvenire quale raccoglitore amatoriale, professionale (allegando l’autocertificazione attestante la qualifica di raccoglitore a scopo di lavoro) e ai fini scientifici (allegando l’autocertificazione comprovante i requisiti quali motivi di studio, ricerca o per la realizzazione di iniziative aventi carattere scientifico). Alla domanda si allegano il tesserino in scadenza, copia del documento di riconoscimento, due fotografie formato tessera, due marche da bollo di 16 euro, l’attestato che certifichi la frequenza del corso di aggiornamento (eccetto raccoglitori a fini scientifici) e l’attestazione di pagamento al comune di Messina.