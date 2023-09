Messina piange Kevin Laganà, il padre chiede giustizia: “chi ha colpa paghi”

StrettoWeb

La strage di Brandizzo ha scosso l’opinione pubblica italiana con 5 lavoratori morti causati da un treno che sicuramente non doveva attraversare a quell’ora quel tratto alla luce dei lavori. Il padre del messinese Kevin Laganà è disperato: “un ragazzo che lavora e esce dall’abitazione e non viene più a casa. Mio figlio è andato via tranquillo da casa, ha mangiato, ha cenato”.

“A mezzanotte mi ha mandato un messaggio: ‘Papà ti amò e non l’ho più visto rientrare a casa. Io ho bisogno di giustizia: chi ha colpa paghi, solo questo, solo giustizia”, evidenza.