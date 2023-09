Messina, ottimo test per l’Akademia contro la Volley Soverato

StrettoWeb

L’Akademia Città di Messina si aggiudica la penultima prova precampionato imponendosi per 3-1 sul Volley Soverato. Al “PalaRescifina” la formazione calabrese vince il primo parziale ma poi deve cedere al ritorno di forza delle messinesi. Sabato return match al “PalaScoppa” di Soverato, prima di volare a Padova per l’esordio in campionato di domenica 8 Ottobre contro le locali della Nuvolì AlteFratte. Intanto, il Vicepresidente Venuti e il Direttore Generale Caselli fanno il punto della situazione programmatica societaria. Venuti: “Tante idee per arrivare all’obiettivo prefissato”. Caselli: “Akademia Città Di Messina progetto di successo imprenditoriale”.

Dopo l’ottima prestazione maturata al 36° trofeo “Città di Trento” contro la formazione di serie A1 dell’Itas Trentino Volley, nel pomeriggio di mercoledì l’Akademia Città di Messina ha misurato il proprio stato di salute nel penultimo test match prima dello start ufficiale stagionale. Al “PalaRescifina”, ospite il Volley Soverato del tecnico Ettore Guidetti che il team peloritano ritroverà da avversaria nella regular season, Martinelli e compagne chiudono con il finale di 3-1 (18-25 25-16 25-15 26-24): dopo un primo set con il freno a mano tirato, le messinesi giocano secondo e terzo set ad alta intensità, fino a concludere con il quarto set terminato ai vantaggi ma nel quale si è dato ampio spazio a tutte le atlete. Si replicherà sabato al “PalaScoppa” di Soverato, prima di avviare il countdown che condurrà all’esordio di domenica 8 ottobre nella rinnovata struttura di Trebaseleghe (PD), ospiti della neopromossa Nuvolì AltaFratte Padova.

La conferma del Città Di Messina, alla seconda stagione consecutiva in serie A2, offre al Vicepresidente Venuti l’occasione per delineare i tratti essenziali di un percorso societario fatto di sacrifici ma anche di obiettivi raggiunti e nuovi propositi: “Lo scorso anno siamo riusciti in una salvezza conquistata all’ultima giornata, dopo una cavalcata entusiasmante. Quest’anno cercheremo di partire meglio con una squadra ben attrezzata, dando lustro alla città. Anche in quest’ottica, il naming “Città Di Messina” mira ad un ulteriore avvicinamento delle Istituzioni e della gente di Messina, per puntare a più alti ed ambiziosi traguardi. Le prospettive sono quelle di fare un buon campionato, possibilmente di medio-alta classifica, senza sofferenze; poi si vedrà”. Adesso, il momento di porre le basi a livello organizzativo per puntare ad uno step successivo: “Speriamo di portare tante persone al “PalaRescifina”; sarà difficile ma cercheremo di riuscirci”. Il progetto è quello di creare un percorso duraturo che possa portare una ricaduta significativa per il territorio; in questa direzione la scelta del naming “Città Di Messina”: “Andremo in giro per tutta l’Italia con il nome di Messina, cercando di portarlo il più in alto possibile. Abbiamo in cantiere tanto, anche per coinvolgere sempre di più le persone e riempire questa meravigliosa struttura”.

Ormai dallo scorso anno, il direttore generale Caselli ha sposato il progetto Akademia Città Di Messina che si sta sviluppando rapidamente e con crescite significative in termini di partecipazione imprenditoriale: “L’ho sposato e ne sono orgoglioso. È un progetto che sta avendo un grandissimo sviluppo sotto il profilo delle realtà imprenditoriali coinvolte, soprattutto dopo i risultati maturati nella seconda parte del campionato scorso. Questo ha fatto sì che la gente si potesse avvicinare sempre di più al mondo della pallavolo, come dimostra il tutto esaurito registrato proprio nell’ultima partita, quella decisiva per la salvezza”.