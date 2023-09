Messina, omaggio ai familiari del Carabiniere Raffaele Spedicati, stroncato da un malore improvviso a soli 40 anni

StrettoWeb

Essere carabiniere e qualcosa in più di una professione, di una scelta di vita, una vera e propria vocazione che ogni giorno con abnegazione e amor di patria, un carabiniere è chiamato a vigilare per il rispetto delle leggi, svolgendo attività di controllo, prevenzione, vigilanza, anche attraverso perlustrazioni e pattugliamenti urbani ed extraurbani, dove sono affidati compiti di polizia e pubblica sicurezza per il mantenimento dell’ordine pubblico, della sicurezza e l’incolumità dei cittadini, attraverso una vigilanza attiva nello svolgimento dei servizio d’istituto.

Spesso anche mediante azioni proprie mirate alle circostanze del caso, un carabiniere deve adoperarsi per la repressive di particolari reati, sventare rapine, perseguire i furti o intervenire in casi più estremi dove vi è in pericolo la vita altrui. In una parola sola, si può dover affrontare eventi pericolosi che richiedono impegno costante, sangue freddo e tanto autocontrollo. Ecco, questo è quello che quotidianamente faceva con abnegazione e senso del dovere il compianto Appuntato Scelto CC Raffaele SPEDICATI stroncato da un malore improvviso che a soli 40 anni, lo scorso febbraio, ci ha lasciati in un profondo sconforto.

Il caro Raffaele, conosciuto alle comunità locali del comprensorio dal Comune di Milazzo, sua sede di servizio, al Comune di Falcone, dove ha trascorso molti anni della sua gioventù nella famiglia di origine, dove era conosciuto anche perché nel tempo libero, si era già reso protagonista di diverse iniziative di beneficenza collaborando con le diverse realtà del territorio. Una tra queste dove si è particolarmente distinto per le diverse donazione di alimenti di prima necessità, collaborato da altri colleghi della Benemerita, è stata proprio la Croce Rossa Italiana – Comitato di Barcellona P.G., dove oggi 27 Settembre 2023 lo si è voluto ricordare con una cerimonia pubblica.

Dopo un breve excursus introduttivo tenuto da PULIAFITO per informare i presenti sulle iniziative portate in essere dal compianto SPEDICATI Raffaele, e sulle esatte motivazioni che diedero origine al conferimento dell’onorificenza odierna, ha preso la parola il Signor Tenente Colonnello CC FALCONE Francesco – Comandante del Reparto Operativo Carabinieri di Messina, che dopo i saluti personali e da parte del Signor Colonnello CC CARLETTI Marco – Comandante Provinciale Carabinieri di Messina – che non è stato tra i presenti per impegni istituzionali, ha voluto ricordare l’Appuntato Scelto per la sua grande umanità e il senso del dovere che lo ha caratterizzato durante la sua vita terrena. Il Signor Comandante ha concluso il suo discorso con una frase molto toccante e sentita, accompagnata da un lungo applauso da parte di tutti i presenti: “Il caro Raffaele è un esempio e modello da seguire”!

Proprio per le diverse iniziative portate avanti da Raffaele con la collaborazione di colleghi e associati SIM-CC, è stato il Presidente di Comitato – Rag. PULIAFITO Giuseppe – che lo ha segnato per la “Medaglia di Bronzo – Il tempo della Gentilezza” trasformata alla “Memoria” dall’Avv. Rosario Maria Gianluca VALLASTRO – Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana – a seguito di Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2022, ed oggi ritirata proprio dal giovanissimo figlio Gabriele e dalla signora GALLETTA Paola mamma del compianto Raffaele nella toccante e commossa cerimonia che si è svolta presso la sede della CRI di Barcellona P.G., alla presenza di diverse autorità civili, militari e religiose.

A futura memoria, quale segno tangibile e indelebile, è stata consegnata copia della pergamena con la motivazione del conferimento al Carabiniere Scelto SPEDIATI Andrea – fratello di Raffaele; un’altra copia è stata consegnata al Signor Capitano CC ORTOLANI Andrea Maria – Comandante Compagnia Carabinieri di Milazzo – dove l’Appuntato Scelto SPEDICATI ha prestato gli ultimi anni di servizio; una copia consegnata al collega CARULLO Vincenzo – segretario generale SIM Carabinieri per Messina, stretto collaboratore e persona che ha sostituito il caro Raffaele nell’incarico all’interno del Sindacato; e l’ultima copia è stata consegnata al Maresciallo SANTALUCIA Giovanni, cugino, collega, e “amici d’infanzia” che non solo hanno condiviso i giorni fino al compimento della maggiore età, ma insieme hanno intrapreso la stessa carriera da Carabinieri frequentando lo stesso corso formativo d’ingresso, poi divisi da diverse circostanze di vita lavorativa differenti.

Durante la cerimonia, tra le autorità militari, civili e religiose, vi è stata la presenza del Signor Capitano CC GALIZIA Lorenzo – Comandante della Compagnia Carabinieri di Barcellona P.G.; il Luogotenente Carica Speciale SILVESTRO Giovanni – Comandante della Stazione Carabinieri di Barcellona P.G.; il Capitano MAIMONE Rosario accompagnato dal Tenente DE FRANCESCO Pina rispettivamente Comandante e Vice Comandante della Polizia Municipale del Comune di Barcellona P.G.; l’Assessore comunale Avv. PINO Angelita in rappresentanza dell’Avv. CALABRO’ Giuseppe – Sindaco della Città di Barcellona P.G.; GENOVESE Antonino – Sindaco della Città di Falcone, dove risiete stabilmente la signora GALLETTA Paola – mamma del caro Raffaele. Quest’ultimi hanno partecipato con un loro commovente discorso, ricordando non solo il lavoro che svolgeva con abnegazione e sacrificio il caro Raffaele, ma soprattutto il rapporto umano e la sensibilità che lo ha contraddistinto sempre nella popolazione e nei luoghi che lui frequentava.

PORRACCIOLO Salvatore, TRAMONTANA Domenico, CARULLO Vincenzo, RAVIDA’ Gianfranco e MASTROSIMONE Maurizio rappresentanti del SIM-Carabinieri.

Presenti anche i responsabili dell’Associazione Nazionale Carabinieri per le Sezioni di Milazzo e Barcellona P.G. nella persona di GITTO Giuseppe e CALABRESE Giuseppe, con numerosi colleghi in quiescenza li presenti.

Significativa è stata la presenza di don Giuseppe TURRISI – Vicario Foraneo per la Città di Barcellona P.G., portando i saluti da parte di S.E.R. Mons. Giovanni ACCOLLA – Vescovo Arcidiocesi di Messina – Lipari – Santa Lucia del Mela, che dopo un momento di preghiera, ha impartito sui presenti la Benedizione Celeste.

La cerimonia si è conclusa con un minuto di silenzio da parte di tutti i presenti per lasciare spazio alla giovane PARISI Martina – figlia del Luogotenente CC in quiescenza li presente tra gli associati dell’ANC – che sulla partitura del TAPS “Silenzio Fuori Ordinanza” da lei suonato con la tromba, ha voluto onorare il tanto caro SPEDICATI Raffaele “che è andato avanti”. Onori. . .!