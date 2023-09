Messina: martedì la visita del viceministro Sisto

StrettoWeb

Martedì 26 settembre, alle ore 11, nell’ Aula magna di Palazzo Piacentini, sede del Tribunale e della Corte di Appello di Messina, il presidente f.f. della Corte di Appello Sebastiano Neri ed il sindaco di Messina Federico Basile terranno una conferenza stampa per la presentazione dell’acquisto, avvenuto lo scorso 7 agosto, dei due immobili storici (ex Cassa di Risparmio ed ex Banca di Roma) di via Garibaldi da destinare ad Uffici Giudiziari a conclusione di una lunga vicenda che si è protratta per quasi quarant’anni.

A sottolineare l’importanza dell’ evento sarà presente il vice ministro della Giustizia on. Francesco Paolo Sisto, accompagnato dal direttore generale Massimo Orlando che ha seguito l’intero iter per conto del ministero della Giustizia. Parteciperà altresì il presidente del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Messina Paolo Vermiglio. Gli immobili di via Garibaldi, unitamente a quello di via Capra (ex INPS), dovrebbero finalmente risolvere per la Città di Messina gli ultradecennali problemi di carenza di edifici destinati a Uffici Giudiziari.