Messina, manca l’acqua in città: “è una vergogna”

Situazione sempre più complessa a Messina per quanto riguarda la mancanza di acqua. Un cittadino non ne può più: “questo è lo sfogo ennesimo di un cittadino di questa città che ormai è arrivata alla frutta!! Gradirei che qualcuno dimostrasse il contrario, purtroppo assistiamo inermi senza che la magistratura, la prefettura o chi di competenza, vada a verificare seriamente come viene gestita l’Amam . Anche oggi 17/9/23 C2 giorno senz’acqua nelle zone del centro e nord città io abito al quartiere Lombardo, sono le 10:30 è in filo d’acqua non e’ arrivato, le autoclavi e serbatoi sono vuoti o quasi….ci sono residenti malati, invalidi o anziani, vorrei sapere dai vertici Amam o dal Sindaco come cavolo ci dobbiamo lavare o cucinare proprio oggi che è domenica.. ! Non so quanti messinesi sono arrabbiato o incazzati, ma e’ il momento di dire basta!! Troppi disservizi, troppe interruzioni nella fornitura dell’acqua nelle nostre case!! Non può essere solo un problema di rete interna o del Fiumefreddo, fate veramente ridere cara Amam e’ bastato un temporale”, rimarca il cittadino.

“Per mettere in ginocchio la città figuriamoci cosa succederà se inizierà il maltempo esistono i gruppi elettrogeni dicasi elettrogeni (anche gli ambulanti li hanno) che come negli ospedali o in altri servizi dovrebbero garantire la continuità di corrente. Strano che in questi anni dove i problemi di blackout si ripetono costantemente nel tempo…non abbiano provveduto o voluto dotarsi. Ogni scusa è buona la siccità, il maltempo, le frane, i guasti se andiamo a stilare una statistica di quante volte nell’anno abbiamo disagi, siamo messi veramente molto male. Solo una parola siete veramente una Vergogna”, conclude il cittadino.

Lettera firmata