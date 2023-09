Messina, l’Ugl aderisce allo sciopero dei dipendeti di Caronte&Tourist

StrettoWeb

Il Segretario Provinciale L’UGL-UTL di Messina Tonino Sciotto e UGL Mare e Porti Pippo Tesoriero confermano l’adesione dell’Organizzazione Sindacale allo sciopero indetto per il giorno 12 ottobre relativo al contratto integrativo della Caronte & Tourist S.p.A. Area dello Stretto per il personale marittimo e di terra “le proposte ricevute dall’azienda sono per noi irricevibili. Da troppo tempo esiste una grande frammentazione e differenziazione dei salari tra personale anziano e neo-assunti che producono un iniquo trattamento salariale non giustificabile. Lo stesso si può dire per l’applicazione del contratto per il personale di terra. Rinviare, ulteriormente, il rinnovo del contratto integrativo scaduto nel 2018 e prorogato fino a dicembre 2022 non risolve ma accentua il problema. In un momento generale di grande difficoltà legata alla crescente inflazione ci si attende segnali che vadano incontro alle esigenze dei lavoratori e di tutela del lavoro. Pertanto UGL Mari e Porti conferma la sua adesione allo sciopero del 12 ottobre”.