Messina, ancora lavori sulla rete idrica: manca l’acqua nella zona Centro e Nord della città

Continuano i lavori di aggiornamento e miglioramento dell’impianto idrico della città di Messina da parte dell’AMAM, che nella giornata del 29 settembre sarà al lavoro per riparare una conduttura nel villaggio di Santa Margherita, in località Runci. Per permettere il corretto svolgimento dei lavori e garantire la massima sicurezza dei tecnici, sarà necessario sospendere momentaneamente il flusso idrico da Fiumefreddo verso la città.

A partire dalle ore 10 la distribuzione verrà sospesa nelle zone del centro e del nord cittadino servite dalla rete idrica, inclusi i villaggi costieri e collinari. Gli utenti potranno seguire gli aggiornamenti sul nostro sito e segnalare eventuali situazioni di particolare disagio o emergenza al numero dedicato 090.3687722 o sulla pagina social.