Messina: l’assessore Currò in visita all’Istituto comprensivo La Pira-Gentiluomo

StrettoWeb

Di concerto con il sindaco Federico Basile, prosegue il tour negli istituti cittadini dell’assessore alle Politiche Scolastiche Pietro Currò, che oggi ha incontrato all’Istituto comprensivo La Pira-Gentiluomo a Camaro la dirigente scolastica Luisa Lo Manto, insieme alle docenti Grazia Gravagno e Pinella Bertuccelli. L’assessore Currò è entrato in contatto con una realtà scolastica situata in una zona periferica della città, ma molto viva ed attiva nell’azione educativo-didattica anche attraverso un’intensa progettualità mirata a coinvolgere bambini e ragazzi in attività stimolanti, creative e sempre inclusive.

“La dirigente Lo Manto – ha spiegato l’assessore Currò – ha illustrato il programma degli eventi che l’Istituto intende realizzare in rete con altri istituti scolastici di Messina, al fine di proseguire in forme sempre più proficue la collaborazione con l’Amministrazione comunale. I progetti sui quali si è discusso hanno come comune denominatore l’educazione alla bellezza, nell’intento di stimolare i giovani studenti alla creatività, alla ricerca, alla progettazione e agli interventi di sviluppo culturale sul nostro territorio. Un segnale tangibile di vicinanza da parte dell’Amministrazione Basile che testimonia l’attenzione delle Istituzioni al panorama scolastico”. Nello specifico, grazie alla collaborazione tra Istituto “La Pira Gentiluomo” e Amministrazione comunale, si realizzeranno il 13 novembre 2023 la “Staffetta della Gentilezza”, il “Carnevale a tema ” a febbraio 2024, la 3a Edizione di “Zancle in Fiore” a maggio 2024 e un progetto di “Educazione alla bellezza” durante l’arco dell’anno scolastico.

Recentemente l’assessore Currò ha incontrato all’Istituto comprensivo Manzoni-Dina e Clarenza la dirigente Concetta Quattrocchi e la dirigente scolastica Giuseppina Broccio all’Istituto comprensivo Gaetano Martino.