Messina: a palazzo Zanca incontro con i vertici dell’Associazione italiana cultura e sport

Gli assessori alla Pubblica Istruzione Pietro Currò e alle Politiche Sportive Massimo Finocchiaro hanno incontrato oggi a palazzo Zanca a Messina il presidente regionale dell’AICS (Associazione italiana cultura e sport) Sicilia–APS Letterio Margareci, il segretario regionale organizzativo Mario Adorno e il responsabile per la formazione e turismo Giancarlo Cammaroto, per individuare le sinergie necessarie tra l’Amministrazione comunale e l’AICS in favore dello sviluppo dello sport all’interno e non delle attività scolastiche.

“Lo sport, sia nel centro cittadino che nelle periferie, ha una funzione sociale – hanno evidenziato gli assessori Currò e Finocchiaro – in quanto attraverso lo sport si evitano le esclusioni sociali, le devianze minorili e le fragilità educative, ed è anche al centro dei processi di rigenerazione urbana. I rappresentanti dell’AICS si sono impegnati a proporre all’Amministrazione comunale diretta dal sindaco Basile lo sviluppo di progetti, manifestazioni ed eventi nelle piazze e nelle scuole cittadine”.