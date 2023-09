Messina, il tema della balbuzia al centro dei lavori della IV Commissione consiliare

StrettoWeb

Nel corso dei lavori della IV Commissione consiliare del comune di Messina, presieduta dalla consigliera Rosaria Di Ciuccio, è stato trattato il tema diffuso della balbuzie, una condizione che colpisce molti bambini in tenera età ma che può accompagnare anche il percorso di vita. Presente l’assessore alle Politiche della Salute Alessandra Calafiore, il confronto è avvenuto con l’associazione “Vivavoce”, rappresentata dalle dott.sse Irene Pozzi, Martina Casale e dalla logopedista Giuseppina Maggio, che hanno spiegato cause, origini ed evoluzioni della balbuzie. L’associazione “Vivavoce” nasce nel 2011 dal suo fondatore messinese Giovanni Muscará, già balbuziente, che grazie al supporto di una équipe di medici specialisti ha elaborato il metodo MRM-S (Muscará Rehabilitation Method for Stuttering), ottenendo una validazione scientifica per il trattamento rieducativo della balbuzie.

“A volte – ha dichiarato la presidente Di Ciuccio – si danno per scontate cose che non lo sono; il problema è tuttora sottovalutato dal punto di vista sociale e culturale. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica sui disturbi del linguaggio, dell’apprendimento e sul disagio psicologico per contrastare discriminazioni nei confronti di chi soffre a causa di difficoltà nella comunicazione. Ringrazio per la sua presenza l’assessora Calafiore, da sempre attenta con forte senso di dedizione alle tematiche così sensibili e importanti per la nostra comunità”.