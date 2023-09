Messina: il sindaco Basile incontra la squadra di calcio del Valletta Football Club

StrettoWeb

Il sindaco Federico Basile, insieme all’assessore alle Politiche Sportive Massimo Finocchiaro, presente una rappresentanza di consiglieri comunali, ha ricevuto stamani a palazzo Zanca lo staff dirigenziale e tecnico del Valletta Football Club, che ieri ha disputato al Marullo di Bisconte un allenamento congiunto con l’Acr Messina (1-1). “E’ un piacere ospitarvi a palazzo Zanca e nella nostra città – ha dichiarato il sindaco Basile – e siamo contenti per la sinergia creatasi con l’Acr. L’occasione è propizia per farvi un grande in bocca al lupo per la vostra stagione. Mi auguro che la permanenza a Messina sia stata di vostro gradimento”.

La visita istituzionale è stata concordata dall’assessore Finocchiaro con la dirigenza dell’Acr Messina e del club maltese e si inserisce nell’ambito delle politiche di internazionalizzazione del Comune di Messina, al fine di promuovere il brand Messina ideato dall’Amministrazione De Luca e tra gli obiettivi portati avanti anche dell’Amministrazione del sindaco Basile. La squadra era accompagnata da alcuni dirigenti del Messina. Il Valletta Football Club milita nella massima serie del campionato maltese e la scorsa settimana ha ceduto a titolo definitivo al Messina l’attaccante Andrea Zammit. Il sindaco ha donato ai dirigenti del Valletta il crest e un gagliardetto della città di Messina, ricevendo due volumi sulla storia del club, il gagliardetto e la maglietta della squadra.