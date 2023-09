Messina, hackerata la pagina facebook del Centro per il Recupero della Fauna Selvatica: Procura chiede archiviazione, legali fanno opposizione

StrettoWeb

“Si è celebrata in data 14/09/2023, dinnanzi al G.U.P. di Messina D.ssa Tiziana Leanza, l’udienza preliminare in merito alla denuncia presentata da Deborah Ricciardi per l’accesso abusivo alla pagina Facebook del Centro per il Recupero della Fauna Selvatica “Stretto di Messina”, avvenuto nella notte tra il 15 e il 16 settembre dello scorso anno”. Lo affermano in una nota gli avvocati Salvatore De Natale e Francesco Rizzo.

“Era stata infatti “hackerata” la pagina social del Centro che ormai da anni svolge una preziosa attività a tutela delle diverse faune viventi nei Peloritani e nella Sicilia Orientale. Tuttavia, nonostante la denuncia presentata dalla rappresentante legale del Centro, la Procura della Repubblica di Messina ha formulato richiesta di archiviazione del caso non ravvisando la possibilità di individuare i possibili responsabili del reato”.

“Esaminata la Richiesta di Archiviazione presentata dal Sostituto Procuratore di Messina Giuseppe Adornato, gli Avvocati Francesco Rizzo e Salvatore De Natale del team “I Legali di Mare di Futuro”, hanno ritenuto infondata la richiesta e sollecitato ulteriori e approfonditi accertamenti anche indicando atti di indagine suppletiva, non essendo stata svolta alcun tipo di attività investigativa per l’individuazione dei presunti autori. Dopo la discussione dei difensori, la D.ssa Tiziana Leanza ha riservato la decisione sull’opposizione”.