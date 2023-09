Messina tenta il Guinness World Record con l’arancino più grande del mondo: le info dell’evento

StrettoWeb

La città di Messina si prepara a una domenica speciale con l’obiettivo di tentare il Guinness World Record. Come? Provando a realizzare l’arancino più grande del mondo. L’appuntamento è fissato per domenica 30 settembre a Piazza Duomo. Protagonista sarà Panyllo, panificio, focacceria, pizzeria, rosticceria al centro di Messina.

“Ciao sono Davide Ferro di Panyllo, giorno 30 settembre vi aspettiamo in Piazza Duomo per un fantastico evento – si legge nel video sulla pagina social – Tenteremo il Guinness World Record per l’arancino più grande del mondo. Vi aspettiamo per degustare tutte le nostre specialità. Abbiamo bisogno del vostro sostegno per diventare ufficialmente incredibili. Non mancate!”.

Il programma della giornata

Ore 10.30 – Salone delle Bandiere

Tavola rotonda “Progetti di rete e territorialità”

Ore 16 apertura del Parco gastronomico e sfilata amatoriale canina a cura di Mp Eventi

Ore 17 spettacolo per bambini con mago Alex

Ore 18,30 cottura del megarancino

Ore 20 tentativo Guinness Word Records: pesatura dell'arancino gigante

Ore 21 esibizione del gruppo I Cariddi

Ore 21.30 momenti di cabaret

Ore 22 Dj set a cura di radio Zenith