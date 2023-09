Messina Futsal battuto in Coppa Divisione Under 23 dal Città di Adrano

StrettoWeb

Il Messina Futsal ha perso la sfida d’apertura del triangolare di Coppa Divisione, manifestazione nazionale riservata a giocatori under 23. Sul parquet della palestra di Montepiselli, il Città di Adrano si è imposto meritatamente per 8-4 al termine di un match, comunque, più combattuto ed equilibrato di quanto possa lasciare intendere il risultato finale. Martedì 3 ottobre, Fichera e compagni se la vedranno con il Mascalucia C5 nel secondo e conclusivo incontro; la squadra prima classificata passerà il turno.

Dopo alcune buone occasioni non sfruttate dai peloritani, gli etnei sbloccano il punteggio grazie al gol di Bonaccorso. Al 6’ Giuseppe Barbagallo pareggia, finalizzando un’insistita azione d’attacco. Trascorrono pochi secondi e il Città di Adrano passa di nuovo in vantaggio con il rigore trasformato da Nicolosi. Lo stesso n. 11 realizza il 3-1, insaccando la sfera con uno spettacolare colpo di tacco. Vanno poi a bersaglio ancora Barbagallo e dall’altra parte Costanzo. Nella ripresa, il palo nega il gol a Andrea Cucinotta su schema da punizione. Botta e risposta, invece, tra Costanzo ed il peloritano Sebastian Cavò per il momentaneo 5-3. La successiva rete di Bonaccorsi fa calare anticipatamente il sipario sulla partita. Nel finale, da segnalare il centro di pregevole fattura del 18enne Domenico Bruno.