Messina: 5° festival degli aquiloni di Capo Peloro, iniziativa sul lungomare di Santa Margherita

Capo Peloro e S.Margherita, due periferie della città lontane solo geograficamente e unite dallo stesso filo di aquilone. Una splendida e partecipata iniziativa, infatti, si è tenuta ieri domenica 24 settembre sul lungomare di S.Margherita, evento organizzato dalla Pro Loco Capo Peloro e fortemente voluto dal sindaco di Messina Federico Basile. A partire dalle ore 10, una lunga mattinata di attività creative e laboratori didattici dedicati a bambini e famiglie dei villaggi S.Margherita, Mili, Giampilieri e Galati ha animato il lungomare costituendo di fatto un vero e proprio prefestival. Presenti il sindaco di Messina Federico Basile, l’assessore agli spettacoli e grandi eventi Massimo Finocchiaro, l’assessore alle Pari Opportunità Liana Cannata, la dottoressa Mariagrazia Interdonato di Messina Servizi, il consigliere comunale Giuseppe Busà.

Insieme alla Pro Loco Capo Peloro, attivamente presente anche la Pro Loco Messina Sud che ha collaborato alla buona riuscita dell’iniziativa. Nonostante le incerte condizioni meteo, la partecipazione è stata più che significativa. La Pro Loco Capo Peloro ha fatto omaggio di circa 150 aquiloni in gran parte costruiti durante i laboratori insieme ai più piccoli. E’ stato un modo per unire le due periferie della città e allo stesso tempo lanciare il countdown che condurrà alla quinta attesa edizione del Festival degli Aquiloni di Capo Peloro che si terrà da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre tra la spiaggia libera sotto il pilone e l’ex area Sea Flight. Il Festival degli Aquiloni è organizzato dalla Pro Loco Capo Peloro in compartecipazione con il Comune di Messina e il patrocinio dell’Assessorato al Turismo della Regione Sicilia. La conferenza stampa di presentazione della quinta edizione si terrà giovedì 28 settembre 2023 alle ore 10 presso Palazzo Zanca. Il programma completo della tre giorni di festival verrà reso noto nei prossimi giorni.