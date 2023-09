Messina: spettacolo sulla spiaggia di Capo Peloro per il Festival degli Aquiloni

StrettoWeb

Da domani, venerdì 29 settembre, a domenica 1 ottobre, la spiaggia di Capo Peloro ospita per il quinto anno il Festival degli Aquiloni. Il programma del weekend è stato illustrato oggi, presente il sindaco Federico Basile, nel corso di una conferenza stampa a palazzo Zanca, cui hanno partecipato gli assessori agli Spettacoli e Grandi Eventi Cittadini Massimo Finocchiaro e al Turismo e Brand Messina Enzo Caruso, e la presidente del CdA di Messinaservizi Bene Comune Mariagrazia Interdonato.

“Il Festival degli Aquiloni – ha dichiarato il sindaco Basile – è un appuntamento tradizionale che consente a visitatori e cittadini di vivere giornate di gioia e socializzazione all’insegna del sole, del mare e del vento. Tengo a precisare che non si tratta di un evento circoscritto, ma dell’intera città; non è infatti fine a se stesso, ma aperto a tutti e dall’alto valore simbolico in quanto si svolge anche in una zona, l’Arena Sea Flight, liberata dalla presenza dell’ecomostro. Il logo dell’evento ‘La Sicilia comincia qui’ è quindi un messaggio di unione e promozione del nostro territorio”.

“Ogni evento è frutto di un lavoro organizzativo di parecchi mesi – ha proseguito l’assessore Finocchiaro – e il Festival degli Aquiloni non sfugge a questa regola. L’Amministrazione comunale è stata parte attiva nella fase di programmazione di tre giorni che si pongono l’obiettivo della diffusione della cultura dell’aquilone e di crescita della nostra terra attraverso le sue bellezze naturali. La presenza di numerosi aquilonisti provenienti da diverse città è un altro segnale di sviluppo della manifestazione”.

“E’ un festival colorato – ha aggiunto l’assessore Caruso – sono particolarmente contento e onorato di avervi partecipato anche in un altro ruolo fin dalla sua origine. Il Festival è motivo di attrazione generale in quanto sviluppa economia indotta in termini di ricettività e accende i riflettori su una delle spiagge più belle d’Italia”.

La presidente Interdonato, presente in rappresentanza del Protocollo Messina 2030 Green Events, ha portato “il saluto istituzionale di tutte le aziende partecipate del Comune, orgogliose di questo progetto di sviluppo della città, grazie ad un’intuizione del nostro sindaco Basile”.

Gli aspetti organizzativi e il programma degli eventi sono stati presentati dai rappresentanti della Proloco Capo Peloro, promotori dell’evento, in collaborazione con il Comune di Messina, rispettivamente il presidente Nello Cutugno, il segretario Paolo Alibrandi e i componenti del consiglio direttivo, oltre ad una rappresentanza di realtà cittadine che hanno aderito alla manifestazione in qualità di sponsor e partner. Il festival si svolgerà negli spazi limitrofi alla spiaggia libera della punta, quali piazza Lanternino, ex Area Sea Flight e Fondazione Horcynus Orca.