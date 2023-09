Messina piange il barbiere Pasquale Squadrito, il suo salone punto di riferimento per tanti messinesi

StrettoWeb

Tutta Messina piange la morte di Pasquale Squadrito, ex consulente del presidente dell’Acr Sciotto durante il primo anno di serie D nel 2017. Originario di Gualtieri Sicaminò, Squadrito fu uno dei fautori dell’approdo del presidente Sciotto alla guida del Messina dopo la mancata iscrizione tra i professionisti. Commosso il ricordo del presidente dell’Acr: “sono scioccato, eravamo amici da una vita, fin da ragazzini.”

La figura del noto barbiere sia come uomo che professionista a livello lavorativo era conosciutissima in città anche per via del suo salone di tagli in Via XXVII Luglio, che ha rappresentato un punto di riferimento per molte generazioni di messinesi.