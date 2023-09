Messina, che strazio: donna muore poco prima del matrimonio

StrettoWeb

Una notizia straziante ha scosso Patti, in provincia di Messina, nei giorni scorsi. Sara Viscardi, 39 anni originaria di Brescia, è morta qualche giorno fa, poco prima del matrimonio previsto con suo marito, il messinese Francesco. Una brutta malattia, che la perseguitava da tempo, ha portato via la donna. “Sono stati giorni da incubo di fronte al peggioramento delle condizioni di nostra figlia, che aveva scoperto mesi fa di avere un tumore”, le parole dei genitori Patrizia e Marcello a L’Eco di Bergamo. “Aveva però deciso di sposarsi ugualmente, anche perché le sue condizioni sembravano stabili. Invece è tutto precipitato rapidamente”.

La data delle nozze era già slittata, per via del peggioramento delle condizioni di Sara, ricoverata d’urgenza prima all’ospedale di Patti e poi al Policlinico di Messina. La nuova data era appunto quella del 10, domenica, ma il giorno prima la 39enne si è sentita male di nuovo; questa volta, però, non c’è stato nulla da fare. Sarà è morta poi il 12 e verrà ora sepolta con l’abito da sposa. Alle 18.30 di domani, venerdì 15 settembre, si terrà la veglia funebre per Sara. Sabato alle 15, invece, sarà celebrato il funerale della 39enne, nella chiesa di San Nicola

“Annunciamo con la morte nel nostro cuore che la nostra amata figlia Sara ha raggiunto la pace e serenità nell’alto dei cieli e da lassù con la sua anima gentile ci proteggerà nel nostro cammino”, il ricordo commosso dei genitori su Facebook. “Ciao Sara, ci vedremo un giorno e torneremo ad essere felici tutti insieme… Tua mamma Patrizia e tuo fratello Valerio con il tuo papà Marcello, che ti hanno tanto amato”.