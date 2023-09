Messina: domani nuova seduta di Consiglio comunale

StrettoWeb

Domani, mercoledì 13, alle ore 18, il Consiglio comunale di Messina tornerà a riunirsi per proseguire l’attività deliberativa. I lavori d’Aula prevedono il seguente ordine del giorno: 1) Criteri per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 1 dell’art. 24 del regolamento TARI; 2) Approvazione schema di convenzione tra la Città Metropolitana di Messina ed il Comune di Messina per la funzione di Direttore Generale. Nella seduta di lunedì 11 l’Aula ha accolto varie proposte di deliberazione di riconoscimento debiti fuori bilancio.