Messina, l’assessore Currò incontra i rappresentanti del progetto “Il meraviglioso mondo delle api”

L’assessore alla Pubblica Istruzione Pietro Currò, d’intesa con il sindaco di Messina, Federico Basile, ha incontrato oggi a palazzo Zanca il presidente dell’associazione Museo del Grano di San Filippo Superiore Nino Bebba, insieme al vicepresidente della cooperativa di comunità Casali Peloritani Giancarlo Cammaroto e al componente Luigi Fileti. Nel corso della riunione Nino Bebba ha illustrato all’esponente dell’Amministrazione Basile il progetto relativo al “meraviglioso mondo delle api”, che potrebbe essere proposto agli istituti comprensivi del comune di Messina. L’iniziativa prevede una maggiore conoscenza delle api attraverso visite didattiche e guidate.

“Quanto mi è stato illustrato stamani – ha dichiarato l’assessore Currò – ritengo che sia di notevole importanza per due motivi principali: uno è dovuto al fatto che le api stanno scomparendo a causa dei cambiamenti climatici, delle patologie che le affliggono e per l’uso sconsiderato di fitofarmaci; l’altro è mettere in relazione il mondo della scuola, i bambini, i docenti e le famiglie con questa realtà, illustrandone l’importanza, il ruolo, il ciclo vitale e la produzione dei prodotti dell’apicoltura, tra cui miele, propoli, polline, pappa reale e cera”.