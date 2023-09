Messina, corsa per il rettorato. La richiesta di Limosani: “tempi certi per il voto”

StrettoWeb

“Registro la candidatura della prof. Giovanna Spatari, collega che stimo. Esprimo soddisfazione. Ciò consentirà, finalmente, di avviare il confronto elettorale per il rinnovo della carica di Rettore di UniMe per il sessennio 2014-2020”, è quanto afferma il Prof. Michele Limosani. “Sono certo che si tratterà di una campagna all’insegna, reciprocamente, del rispetto e della correttezza. Mi auguro che anche l’input offerto dalla prof.ssa Spatari, pro-Rettrice dell’attuale corso di governo, possa, inoltre, servire a sgomberare il campo da ogni equivoco”, rimarca Limosani.

“A mio avviso, infatti, il tratto saliente del confronto (con appendice in sede amministrativa giudiziaria) tra il Decano ed il Direttore Generale del nostro Ateneo, così come emerge dai punti di domanda che vengono sollevati, anche dai media locali, sia: si voterà? Certamente sì. Ma quando? Il dubbio sulla proroga è fugato? Possiamo trascinarci questo interrogativo? Personalmente ritengo che, nell’assoluto interesse della nostra Università, viste anche le scadenze legate alla programmazione triennale, si debbano cadenzare appuntamenti per definire il progetto e declinare la proposta, entro una cornice che garantisca certezze sui tempi che porteranno la comunità accademica al voto”, conclude Limosani.