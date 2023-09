Messina, cordoli e pista ciclabile sul viale San Martino: “urge approfondimento in Commissione”

StrettoWeb

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Libero Gioveni e Dario Carbone hanno chiesto al presidente della Commissione Viabilitá Salvatore Papa di convocare con urgenza una seduta sulla questione cordoli e pista ciclabile sul viale San Martino a Messina. “Premesso che concettualmente non siamo contrari alle piste ciclabili – dichiarano i due consiglieri – riteniamo che a seguito delle prime criticità emerse o denunciate da parte dei cittadini (difficoltà di manovra dei bus, rischi per la sicurezza ecc.) , un dibattito in Aula si renda necessario, sia con la parte politica, sia con quella tecnica, sia anche con il comandante della polizia municipale”.

“Aggiungiamo, infine, che un tema così importante e sentito e soprattutto che ha un impatto notevole sulla mobilità dei cittadini – concludono Gioveni e Carbone – non può non essere oggetto di approfondimenti, soprattutto se si pensa che a breve il Consiglio Comunale sarà chiamato ad esprimersi sul PUMS, che certamente dovrà tenere conto anche degli ultimi interventi strutturali posti in essere, e non solo quelli sul viale San Martino”.