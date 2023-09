Messina: connettività al Data center di palazzo Zanca, ecco quando sarà interrotta

StrettoWeb

Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 settembre verrà interrotta la connettività al Data center di palazzo Zanca a Messina e in tutte le sedi comunali periferiche. Il provvedimento si è reso necessario per lo svolgimento delle attività connesse ai lavori di adeguamento del nuovo Data center comunale in corso d’opera nell’ambito del progetto Pon metro “Cloud@Me”.