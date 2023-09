Messina e quei concerti… spariti: il caso del “Teatro Vittorio Emanuele”

StrettoWeb

I cittadini sono gli ultimi fruitori dei servizi messi a disposizione da un’amministrazione comunale e, che piaccia o meno, sono coloro che hanno diritto di parola su quanto erogato. Da quelli primari, come l’acqua, la raccolta differenziata, l’illuminazione pubblica, a quelli di intrattenimento quali sport, cinema e musica. Il compito di un’amministrazione comunale è assicurare il corretto funzionamento di ogni settore, da quello terziario a quello dell’intrattenimento. Pertanto sorge spontanea una domanda: cosa sta accadendo al Teatro Vittorio Emanuele di Messina? Se, da un lato, i messinesi sono risultati, a volte, troppo esigenti, dall’altro invece, è anche necessario dare adito ai commenti di coloro i quali si sono visti privare di concerti senza una spiegazione.

Tutto è iniziato con il concerto dei cosiddetti “elii”, ovvero la band di Elio e le Storie Tese. Lo spettacolo, inserito nel cartellone del tour, era previsto al Teatro Vittorio Emanuele di Messina per mercoledì 8 novembre ma il gruppo, attraverso i canali social, ha dato comunicazione di uno spostamento di location piuttosto “sospetto”: “comunicazione importante! Lo spettacolo in programma mercoledì 8 novembre presso il Teatro Vittorio Emanuele di Messina è stato spostato presso l’Auditorium Teatro Golden Palermo nella medesima data. Il link per le prevendite verrà comunicato non appena disponibile”.

Il problema, come di facile intuizione, non sarebbe quindi della band data la disponibilità ad esibirsi in un’altra località siciliana nella medesima data. Qualcosa sarà andato storto? Gli organizzatori e Messina non hanno trovato “l’accordo giusto” (per rimanere in tema)?. Eppure, se la data del concerto è comparsa sul programma del tour, mi sa proprio che un mezzo accordo c’era. E qui gatta ci cova: tra i commenti infatti, alcuni riportano che la band ha deciso di esibirsi altrove per aver venduto troppi pochi biglietti o perché non hanno raggiunto il famoso “sold out”. Strano, penso: le date previste sono fitte e vanno da settembre a dicembre, eppure solo 8 risultano “esaurite”. Mistero? O forse solo mera coincidenza.

Così come lo è stata quella del concerto di Vinicio Capossela: anche in questo caso infatti, la storia si ripete. Potrei anche evitare di raccontarvela perché la dinamica segue la stessa trama di quella di Elio e compagni: eppure, per capire meglio, mi appresto a descriverla brevemente. Il sunto è quanto segue: il cantautore partirà con il tour nei teatri “Con i tasti che ci abbiamo” in data 8 ottobre.

La sua esibizione al Teatro Vittorio Emanuele di Messina era prevista per il 28 ottobre. Bello, bellissimo. Vinicio merita dal vivo. Eppure, 2 giorni fa sempre sui social, la striminzita comunicazione d’ufficio: “Comunicazione importante! Lo spettacolo in programma sabato 28 ottobre presso il Teatro Vittorio Emanuele di Messina è stato spostato presso il Teatro Duemila di Ragusa nella medesima data. Prevendite dalle ore 12 del 28 settembre su TicketOne”. Fine.

Stessa storia (e comunicazione) di Elio e le Storie Tese: anche qui infatti le prevendite nn erano ancora state aperte (quindi, di che sold out parliamo?) e lo show era già inserito nel tour. Ora, dico io: una volta passi pure, ma due sono troppe! Risulta alquanto strano infatti che gli artisti, di punto in bianco, abbiano fatto una previsione di bilancio (manco fossero il governo) e abbiano deciso di non esibirsi a Messina per una mera questione finanziaria. Possibile che sia Elio che Capossela abbiano deciso che i messinesi siano così antipatici da non voler più suonare per loro?

Le polemiche montano sui social e intanto Messina resta, almeno nel caso del Teatro Vittorio Emanuele, a bocca asciutta: nessuna comunicazione ufficiale sull’annullamento dei concerti, tutti sembrano tacere. Spulciando poi sul sito web del teatro in questione, notiamo che le date del 28 ottobre che dell’8 novembre sono libere, anzi lo sono entrambi i mesi, anzi lo è fino a gennaio 2024. La questione si infittisce: la location c’era, la data pure, gli artisti anche (tanto sono in Sicilia, chilometro più, chilometro meno) e c’è pure il nuovo Commissario Straordinario, Orazio Miloro, eletto neanche un mese fa.

Che la cancellazione degli spettacoli sia dovuta a questa nomina? A un cambio di rotta da parte di Miloro dopo il passaggio del testimone da parte dell’assessore Elvira Amata? Eppure l’ex presidente aveva rassicurato tutti: “il provvedimento si è reso necessario per non creare interruzioni nell’attività dell’ente” e aveva anche tirato Orazio Miloro in ballo. “A lui va riconosciuto il merito di avere affrontato e risolto le numerose criticità emerse fin dal loro insediamento, ponendo in essere un efficace percorso di risanamento economico-finanziario e di regolamentazione amministrativo-gestionale“. Non dubitiamo delle parole dell’assessore Amata ma, a conti fatti, di sano c’è ben poco. Il mistero si infittisce: altro che “Il fantasma dell’Opera”!