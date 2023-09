Messina, commissario dell’Asp indagato per presunti favori a un politico

StrettoWeb

La Procura di Messina ha iscritto nel registro degli indagati per corruzione Bernardo Alagna, attuale commissario dell’Asp di Messina, che si è dimesso oggi dall’incarico. Al centro dell’inchiesta, secondo quanto riporta la Gazzetta del Sud, ci sarebbero presunti favori a un politico, non indagato, che avrebbe appoggiato la nomina di Alagna nel novembre del 2020 a direttore sanitario dell’Asp che in cambio avrebbe assegnato incarichi per favorire il parlamentare.

Lo ‘scambio di favori’, ipotizza l’accusa, sarebbe avvenuto con gli uffici di un intermediario, non indagato. Alagna sarà interrogato domani dal gip Ornella Pastore che dovrà decidere sulla richiesta della misura interdittiva avanzata dalla Procura della sospensione dal servizio per alcuni mesi.