Messina: celebrazioni in ricordo dell’80° anniversario dalla morte di Salvo D’Acquisto

L’assessore alla Pubblica Istruzione Pietro Currò, in rappresentanza del sindaco Federico Basile e dell’Amministrazione comunale di Messina, ha partecipato oggi, presso l’Istituto comprensivo Salvo D’Acquisto al villaggio Unrra, alle celebrazioni organizzate in occasione dell’80° anniversario dalla morte dei vice brigadiere Salvo D’Acquisto, ucciso il 23 settembre del 1943 da soldati tedeschi, nel gesto eroico di sacrificare la propria vita, pur di salvarne altre ventidue, autoaccusandosi di essere responsabile di un presunto attentato contro le forze armate tedesche. La sera dell’esecuzione D’Acquisto morì da eroe e senza alcuna responsabilità, pur di evitare una strage. Alla sua memoria, due anni dopo, il luogotenente generale del Regno conferì la medaglia d’oro al Valor Militare. All’evento di oggi, oltre all’assessore Currò, hanno partecipato per l’Arma dei Carabinieri il capitano Ettore Pagnano, comandante della compagnia Messina sud e il luogotenente Giuseppe Caroleo, comandante della stazione Messina Gazzi, il corpo docente e numerosi alunni dell’Istituto comprensivo D’Acquisto, diretto dal dirigente scolastico Pietro Ruggeri.

“Salvo D’Acquisto – ha spiegato l’assessore Currò – rappresenta un esempio estremo di altruismo e spirito di sacrificio fino alla morte. La massima espressione del coraggio quindi merita di essere ricordata nell’istituto che ha preso il suo nome e davanti a tantissimi ragazzi che dal suo sacrificio potranno trarre spunto nella loro vita quotidiana per dimostrare altruismo, disponibilità e senso civico, valori non sempre frequenti nella società di oggi”.