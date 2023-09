Messina, cadono calcinacci dal sottopasso di Bordonaro: la preoccupazione dei cittadini

StrettoWeb

“Nei giorni scorsi i genitori che frequentano la scuola Primo Molino a Bordonaro si erano rivolti al Presidente della Terza Municipalità Alessandro Cacciotto per informarlo che dal sottopasso, che porta alla scuola elementare, si erano staccati pezzi di intonaco e calcinacci con conseguente pericolo per chi, giornalmente, lo attraversa, anche a piedi. Immediatamente Cacciotto ha scritto al CAS, al Comando dei Vigili del Fuoco ed all’ Amministrazione Comunale per evidenziare il grave pericolo”.

“Prontamente il CAS si sta adoperando per mettere in sicurezza il sottopasso con i lavori che anche stamattina si stanno realizzando e che continueranno nei prossimi giorni. Stamattina mi sono recato nuovamente sui luoghi – dichiara Cacciotto – i lavori di messa in sicurezza si stanno realizzando da parte del CAS, che ringrazio”.

“Tuttavia è necessario che oltre il CAS, per quanto di competenza, si adoperi anche l’Amministrazione Comunale, tenuto conto che servono interventi urgenti di ripristino del sottostante manto stradale e pulizia dei pozzetti di raccolta acqua piovana, tra i lavori divenuti oramai indifferibili”. Lo dichiara in una nota il Presidente della Terza Municipalità, Alessandro Cacciotto.