Messina, Cacciotto: “il rientro anticipato dei Giganti apra il confronto su una esposizione duratura e protetta”

“Il rientro anticipato di Mata e Grifone al deposito di via Catania, per probabili condizioni meteo avverse che potrebbero rovinare i Giganti, dopo che era stata disposta la proroga della loro permanenza fino al 30 settembre, mette in evidenza alcuni aspetti“. E’ quanto afferma il presidente della Terza Municipalità, Alessandro Cacciotto. “È certamente condivisibile la scelta dell’Amministrazione di fare rientrare anzitempo i Giganti, che ricordiamo danno anche il nome alla nostra Municipalità, onde evitare che si rovinino a causa delle possibili piogge. Cosi, il primo aspetto che emerge, è la volontà dell’Amministrazione di aver voluto quantomeno provare a garantire maggiore permanenza ai Giganti per essere ammirati dai messinesi ma soprattutto dai turisti. L’altro aspetto è invece quello legato, purtroppo, all’impossibilità di far stazionare i Giganti senza un adeguata protezione dagli agenti atmosferici. Ecco quindi che si ripresenta quanto dal Consiglio della Terza Municipalità evidenziato e proposto in questi anni e vale a dire un esposizione permanente dei Giganti ma con un adeguata protezione, in vetro o materiale idoneo, o semplicemente “attrezzare,” meglio il “triste” deposito di via Catania per renderlo una location più appetibile”, rimarca Cacciotto.

“Ci auguriamo che al più presto si creino le condizioni per un’esposizione permanente dei Giganti, attraverso un confronto tra Consiglio della Terza Municipalità e Amministrazione Comunale con l’auspicio che i Giganti possano rimanere in ogni caso collocati nel territorio della Terza Municipalità o comunque sottraendoli ad ogni modo dall’oblio a cui sono destinati per gran parte dell’anno”, conclude Cacciotto.