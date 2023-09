Messina: Basile in visita al Minutoli e all’Istituto comprensivo Albino Luciani

StrettoWeb

In occasione dell’apertura del nuovo anno scolastico, stamani il sindaco di Messina, Federico Basile, si è recato in visita all’Istituto di istruzione superiore G. Minutoli e a quello comprensivo Albino Luciani. A portare il saluto alle studentesse e agli studenti, al corpo docenti e al personale amministrativo, insieme al Primo cittadino, anche le massime autorità della città di Messina, il Prefetto; il Questore; i Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza; il Provveditore agli Studi; oltre ad una delegazione di consiglieri comunali e circoscrizionali; e i dirigenti scolastici Pietro La Tona dell’Istituto Minutoli e Grazia Patanè dell’Albino Luciani.

Nel porgere parole di augurio per questo nuovo anno scolastico il sindaco Basile ha sottolineato l’importanza della socialità e del gusto di imparare per la vita “ciò che studierete – ha detto Basile – non sarà solo bello e utile, ma necessario per diventare protagonisti del futuro nel rispetto sempre delle regole ma soprattutto rispettosi del bene comune”.

Anche altre scuole cittadine sono state omaggiate dei saluti da parte dell’Amministrazione comunale, nell’ambito del programma di visite nelle scuole, già avviato lo scorso 11 settembre, da parte dell’assessore Pietro Currò che oggi ha fatto visita all’Istituto comprensivo Pascoli-Crispi, diretto dalla professoressa Giusy De Luca. L’assessore Currò nel porgere gli auguri per il nuovo anno scolastico, anche a nome del Sindaco, ha ricordato agli studenti l’importanza della scuola “come luogo in cui nascono e prendono forma i vostri sogni, le vostre aspettative e quindi il vostro futuro”, ha detto Currò.