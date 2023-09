Messina, ATM potenzia il servizio per il nuovo anno scolastico

StrettoWeb

In coincidenza dell’inizio dell’anno scolastico, ATM SpA potenzia il servizio per agevolare gli spostamenti della popolazione studentesca di Messina. Da domani, mercoledì 13, saranno infatti riattivate le linee 18 bis Giampilieri – San Michele – Terminal Cavallotti e 19 bis Granatari – Giostra – Stazione Centrale con orari e percorsi appositamente studiati per andare incontro alle esigenze degli studenti che la mattina devono raggiungere gli istituti scolastici e al termine delle lezioni potere tornare a casa.

“Anche quest’anno abbiamo voluto rafforzare in sinergia con ATM i collegamenti tra i quartieri periferici e il centro cittadino nelle fasce orarie scolastiche, con l’obiettivo di facilitare non soltanto gli spostamenti degli studenti da casa verso scuola e viceversa, ma anche nell’ottica di incentivare sempre più i giovani all’utilizzo del mezzo pubblico”, evidenziano il sindaco Federico Basile e il vicesindaco Salvatore Mondello.

“Metteremo a disposizione dei tantissimi studenti che si muovono con i nostri mezzi – aggiunge il presidente dell’Azienda Trasporti Giuseppe Campagna – bus che si caratterizzano per le notevoli capacità di carico. È nostra precisa volontà infatti far viaggiare comodi le ragazze e i ragazzi che scelgono Atm per andare e tornare da scuola”.

Tutte le info dettagliate su orari e percorsi si possono facilmente trovare consultando il sito www.atmmessinaspa.it , sezione linee ed orari.