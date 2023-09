Messina: approvata la relazione sul controllo sulle società partecipate

StrettoWeb

Il Consiglio comunale di Messina, riunitosi ieri pomeriggio in seduta ordinaria per proseguire l’attività deliberativa, ha approvato, con dieci voti favorevoli, due contrari e dieci astenuti, la relazione anno 2022 sul controllo sulle società partecipate, ai sensi dell’art. 29 del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, in base all’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito con modifiche dalla Legge 07/12/2012 n. 2013. Successivamente l’Aula ha completato l’ordine del giorno, accogliendo una proposta di riconoscimento debito fuori bilancio.