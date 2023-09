Messina, al via “Giochi Senza Quartiere”

StrettoWeb

Nastri di partenza della seconda edizione dei “Giochi Senza Quartiere” (GSQ) Edizione 2023 a Messina con un rinnovato e corposo programma di attività e di pratica sportiva all’insegna della riscoperta del legame con il territorio di appartenenza, dove le parole chiave sono: divertimento, amicizia e fraternizzazione tra tutti i giovani partecipanti.

“Giochi Senza Quartiere” è una manifestazione pubblica ludico-ricreativa, rivolta a bambini e giovani under 35, organizzata dal Comune di Messina in sinergia con le sei Municipalità che si colloca all’interno di un intenso lavoro di collaborazione e sviluppo di una rete territoriale, volta a implementare una “comunità educante” nella Città attraverso la quale si promuovono stili di vita orientati alla partecipazione, al benessere psicofisico e all’inclusione.

L’Amministrazione comunale, dunque, con l’avvio delle attività già dal prossimo weekend, intende creare un appuntamento fisso annuale che coinvolga i bambini e i giovani residenti/domiciliati su tutto il territorio comunale.

Di seguito il calendario della manifestazione, con orari e luoghi di svolgimento:

IV Municipalità – sabato 30 settembre con inizio alle ore 15.00, presso Piazza del Popolo e Piazza Casa Pia

– sabato 30 settembre con inizio alle ore 15.00, presso Piazza del Popolo e Piazza Casa Pia VI Municipalità – domenica 1° ottobre con inizio alle ore 9.30, presso il Campo Sportivo Villaggio Massa San Giovanni

– domenica 1° ottobre con inizio alle ore 9.30, presso il Campo Sportivo Villaggio Massa San Giovanni I Municipalità – sabato 7 ottobre con inizio alle ore 15.00, presso il Circolo U. Fiore – Giampilieri Marina

– sabato 7 ottobre con inizio alle ore 15.00, presso il Circolo U. Fiore – Giampilieri Marina III Municipalità – domenica 8 ottobre con inizio alle ore 9.30, presso il Rione Annibale – Santo Bordonaro (Case Gialle)

Municipalità – domenica 8 ottobre con inizio alle ore 9.30, presso il Rione Annibale – Santo Bordonaro (Case Gialle) II Municipalità – sabato 14 ottobre con inizio alle ore 15.00, presso il Villaggio Cep, via dei Gelsomini accanto I.C. “G. Catalfamo” (qualora le condizioni meteo fossero avverse verrà utilizzato il palaMerlino confinante con il citato Istituto scolastico)

– sabato 14 ottobre con inizio alle ore 15.00, presso il Villaggio Cep, via dei Gelsomini accanto I.C. “G. Catalfamo” (qualora le condizioni meteo fossero avverse verrà utilizzato il palaMerlino confinante con il citato Istituto scolastico) V Municipalità – domenica 15 ottobre con inizio alle ore 09.30, presso Villa Sabin e Piazza Castronovo (sotto i portici)

Le attività sportive che si svolgeranno nella prima fase nelle sei Municipalità sono: Palla a scalpo; Corsa al quadrato; Corsa con i sacchi; Tiro alla fune; Freccette; Basket – Tiri da 3; Calcio Balilla; Sitting Volley; Padel; e Scacchiera gigante.

La finale, invece, si svolgerà a villa Dante domenica 22 ottobre a partire dalle 9.30, dove sono previste oltre alle attività sportive della prima fase anche Bubble Football, Tennis e Nuoto a staffetta.

Alla Municipalità vincitrice sarà consegnato il trofeo che la stessa avrà diritto di esporre presso la sede istituzionale fino al giorno d’inizio dell’edizione successiva. Sul trofeo sarà incisa, anno per anno, la Municipalità vincitrice. Qualora una Municipalità dovesse vincere tre edizioni, anche non consecutive, avrà diritto a tenere, in via definitiva, il trofeo. Sarà cura dell’Amministrazione comunale provvedere a sostituire lo stesso per le edizioni successive.

Ogni Municipalità partecipante sarà premiata con una targa ricordo dell’edizione a cui ha partecipato.