Messina, disservizi idrici: “Amam applichi uno sconto in bolletta”

“Mi auguro che AMAM applichi uno sconto sulla prossima bolletta in favore di quei cittadini che hanno subito il grave disagio idrico di questi ultimi giorni e che speriamo sia definitivamente rientrato”. A dichiararlo il Presidente della Terza Municipalità Alessandro Cacciotto. “Sarebbe un gesto di “solidarietà” per tanti cittadini che si sono ritrovati, in alcuni casi, a vivere veramente un dramma. In attesa poi che abbiano inizio gli annunciati lavori che dovrebbero rivoluzionare la rete idrica in gran parte della città, sarebbe auspicabile una più equa distribuzione dell’ acqua”, rimarca Cacciotto.

“Rimanendo nell’ ambito di competenza della Terza Municipalità, ci sono infatti diversi quartieri e villaggi come Catarratti, Villaggio Aldisio, Quartiere Lombardo, tanto per fare alcuni esempi, in cui l’acqua, anche in periodo di “normalità”, è garantita solo per pochissime ore. Anche gli utenti di Villa Dante reclamano che venga garantita l’acqua per l’intera giornata dall’ unica fontanella ubicata all’ interno della villa. Anzi, sarebbe cosa certamente utile installare un altra fontanella vista l’ampiezza della villa e la massiccia frequentazione degli utenti”, conclude Cacciotto.