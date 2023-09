Messina: a Palazzo Zanca la visita di commiato del Comandante Supporto Logistico della Marina Militare

StrettoWeb

In vista della cerimonia di avvicendamento del Comando del Supporto Logistico della Marina Militare di Messina, ricevuto dal sindaco Basile in visita di commiato il Comandante Florentino. Il sindaco Federico Basile ha ricevuto oggi a Palazzo Zanca, in visita di commiato il Comandante del Nucleo Supporto Logistico della Marina Militare di Messina Paolo Florentino, accompagnato dal Capitano di Vascello Bruno Viafora. La visita dell’Alto ufficiale, cui ha preso parte il vicesindaco e Assessore con delega ai Rapporti con le Forze Armate Salvatore Mondello, è stata l’occasione per salutare l’Amministrazione comunale e per presentare il nuovo Comandante Viafora che subentrerà a Florentino il 14 settembre prossimo. Florentino, assunse il comando del Nucleo Supporto Logistico Messina, esattamente il 5 settembre dello scorso anno, per la gestione della base navale cittadina nell’ambito dell’attività di manutenzione e di supporto alle Unità della Squadra Navale della Marina Militare.

Il subentrante Viafora per anni ha ricoperto il ruolo di Comandante della Nave Aviere, l’ultimo pattugliatore di squadra della classe Soldati, passata poi in riserva, e proveniente adesso dal Comando Logistico della Marina Militare di Napoli MARICOMLOG.

Durante l’incontro istituzionale, Basile e Mondello hanno parlato al neo Comandante della città, delle idee di sviluppo in via di attuazione che coinvolgono la zona falcata e portuale e più in generale di quanto in programma per migliorare non solo l’aspetto esteriore di Messina ma anche il rapporto tra i cittadini e il proprio mare. A conclusione della visita, il Sindaco Basile nel formulare gli auguri di buon lavoro nella nuova destinazione a Florentino, ha ribadito a Viafora la volontà di proseguire la fruttuosa e sinergica collaborazione interistituzionale ed ha omaggiato il nuovo Comandante con il crest della Città.