Messina: a palazzo Zanca conferenza di servizi con i dirigenti scolastici degli Istituti cittadini

Il 20 settembre prossimo, alle ore 11, si terrà nel salone delle Bandiere di palazzo Zanca di Messina, una conferenza di servizi indetta, dal sindaco Federico Basile di concerto con l’assessore alla Pubblica istruzione Pietro Currò e il Provveditore agli Studi Stello Vadalà, con all’ordine del giorno le tematiche legate al mondo della scuola. All’incontro, cui sono stati invitati a partecipare i Dirigenti degli istituti scolastici cittadini, prenderanno parte il vicesindaco Salvatore Mondello; le Assessore Alessandra e Calafiore e Liana Cannata, con delega rispettivamente alle Politiche sociali e alle Politiche giovanili; il direttore generale Salvo Puccio; le presidenti di AMAM Loredana Bonasera e della Messina Social City Valeria Asquini; il presidente di ATM Giuseppe Campagna; e il dirigente del dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese Salvatore De Francesco.

Obiettivo dell’incontro è ribadire il proseguimento del percorso sinergico tra l’ente Comune e il Provveditorato agli Studi della Città, già avviato, con la firma del protocollo di intesa “Messina 2030 Green Events” lo scorso febbraio, e che oggi con l’avvio del nuovo anno scolastico 2023/2024 “abbiamo ritenuto necessario questo confronto – riferisce il sindaco Basile – per rappresentare il consolidamento di quella sinergia indispensabile per portare avanti una programmazione strategica al fine di accompagnare, anche noi come Amministrazione, il cammino delle scuole come infrastrutture, e le scuole quale espressione dei nostri ragazzi, del corpo docenti e del personale tutto”.“La scuola è il perno fondante della società – aggiunge l’assessore Currò – e per questa ragione abbiamo voluto organizzare questa conferenza di servizi proprio per individuare e affrontare insieme le tematiche ad essa afferenti, con particolare riguardo alla condivisione di linee guida e progetti didattici per contribuire come amministratori della Città a sensibilizzare la popolazione scolastica su svariati aspetti della vita sociale e offrire agli studenti spunti di riflessione al fine di favorire loro una sana crescita e percorsi di vita da buoni cittadini”.